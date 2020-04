Il vice presidente dell’ANPPE Bologna dona mascherine “riutilizzabili” alla Casa famiglia di Molinella

Ieri, presso la Casa Famiglia di Molinella, il Vice Presidente dell’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria sezione di Bologna, dott. Francesco Borrelli, ha incontrato il personale e gli ospiti della Casa Famiglia per donare mascherine chirurgiche “riutilizzabili”.

“Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, soprattutto le persone che vivono in situazioni di difficoltà – dichiara il dott. Francesco Borrelli – Ci siamo soffermati all’interno della struttura, donando mascherine e una parola di affetto e conforto, ringraziando tutto il personale della struttura per il prezioso contributo in questo momento di emergenza Nazionale Covid-19.