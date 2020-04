Il Presidente di Confesercenti Bologna, Zucchini sull’iniziativa di martedì sera dei commercianti bolognesi

“Ieri sera i commercianti bolognesi hanno manifestato tutta la voglia e il bisogno di riaprire le loro attività. Una luce insolita ha illuminato le strade cittadine. Insolita per gli ultimi due mesi e utile a ridare speranza per il futuro.

Restano tante paure e tante risposte non date. E aiuti mai arrivati.

Ma la voglia è forte e il bisogno è tanto.

Un grido d’allarme, composto ma diretto e una grande volontà di riprendere il cammino dove lo avevamo lasciato.

Continueremo a lottare per ricominciare e per ottenere tutte le richieste ad oggi inascoltate con più forza.

Grazie a tutti noi!”

(Massimo Zucchini, Presidente Confesercenti Bologna)