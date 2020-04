Autotrasportatore sorpreso in A13 con il cronotachigrafo manomesso

Gli intensi controlli al traffico di mezzi pesati predisposti dal Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna in occasione dell’emergenza Covid19, hanno consentito di smascherare e sanzionare con contravvenzioni salatissime e la sospensione della patente di guida, un autotrasportatore originario della Tunisia, classe 1978, che ieri notte viaggiava sulla rete autostradale nazionale ben oltre i limiti delle ore di guida giornaliere consentite dal codice della strada.

Il fatto è successo sull’autostrada A13, quando una pattuglia della Sottosezione di Altedo, verso le ore 03.00, intercettava un autoarticolato di una Ditta italiana che procedeva in direzione Padova.

Gli Agenti intimavano all’autista di uscire al successivo casello di Ferrara Sud per procedere ai consueti controlli di Polizia Stradale, utilizzando un innovativo strumento computerizzato in dotazione alla pattuglia denominato “Police Controller”, che consente di analizzare attentamente tutti i dati di viaggio dei camion e di scovare eventuali manomissioni del cronotachigrafo digitale.

Non appena ricevuti i dati della cosiddetta “scatola nera” dell’autoarticolato, gli Agenti si avvedevano con grande sorpresa che lo strumento in questione presentava parecchie anomalie, tanto da indurli a sottoporre il mezzo ad un più approfondito controllo presso un’officina autorizzata IVECO di Malalbergo (BO), ove veniva scoperto un circuito elettronico miniaturizzato e telecomandabile a distanza, installato all’interno del sensore di rilevazione dei dati del cronotachigrafo digitale posizionato sulla scatola del cambio, molto più sofisticato del classico magnete usato dalla maggior parte degli autotrasportatori per tentare di alterare i parametri di viaggio.

Veniva inoltre scoperta un’ulteriore manomissione del sistema che limita le emissioni di gas nocivi del mezzo, il cosiddetto AdBlue, che consentiva al mezzo di evitare i continui rifornimenti dell’apposito additivo dal costo elevato.

Per l’autista scattava immediatamente la sospensione della patente di guida associate ad altre salatissime contravvenzioni per un totale di circa 4000 €. Lo stesso autista è stato anche denunciato ai sensi dell’art. 432 del Codice penale (attentato alla sicurezza dei trasporti).

I controlli della Polstrada continueranno ad essere particolarmente intensificati in tutto il periodo di emergenza Covid19 su tutte le strade e autostrade della Provincia di Bologna.