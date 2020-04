Vigili del fuoco intervengono a Imola per fuoriuscita di acido cloridrico da un camion cisterna

Questa mattina poco dopo le 6.30 sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata per una fuoriuscita di acido cloridrico da un camion cisterna che lo stava trasportando da Bergamo a Ravenna. L’autista si è accorto della perdita e ha allertato subito i vigili del fuoco.

Il camion era in sosta in un parcheggio di fronte ad un ristorante- al momento chiuso- ad Imola, in via Selice. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con la squadra NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico) e un’altra in appoggio; hanno transennato l’area e operato un contenimento della fuoriuscita dalla cisterna. Hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scena utilizzando del materiale assorbente per asciugare l’acido sversato a terra e montato dei ventilatori per evitare che gli effluvi dannosi arrivassero alle vicine abitazioni.

Il camion trasporta circa 15mila litri di acido che sarà necessario travasare in un’altra cisterna. Sul posto presente anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco di Bologna e il personale dell’ARPAE per le rilevazioni ambientali.