“Vignola…è tempo di ciliegie” rinviata al 2021

A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, anche l’edizione 2020 di “Vignola…è tempo di ciliegie”, prevista per il 6 – 7 giugno 2020, è stata soppressa. L’appuntamento è quindi rinviato al 2021. La decisione è stata assunta dalla Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie, l’associazione che organizza la manifestazione.

“Ci dispiace sinceramente comunicare la cancellazione di una festa tanto attesa – commenta Roberto Carcangiu, presidente della Pro Loco – ma stante l’attuale situazione sanitaria, non potevamo fare altro. Siamo certi che sia i vignolesi sia i tanti visitatori che avevano già mostrato interesse per questo appuntamento, comprenderanno la nostra decisione. Ringraziamo peraltro tutti coloro che già stavano lavorando all’organizzazione dell’iniziativa, che richiama ogni anno a Vignola migliaia di persone. Ci diamo comunque fin d’ora appuntamento al prossimo anno, certi che sarà un grande appuntamento per tutta la città”.