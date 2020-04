Il mercato (solo banchi alimentari) di Maranello si sposta

Cambia temporaneamente la sede del mercato di Maranello, che da mercoledì 29 aprile riapre con i soli banchi di prodotti alimentari. Dal 29 aprile il mercato, anziché in Piazza Libertà e Via Stradi, è ospitato nel parcheggio all’ingresso del Parco Enzo Ferrari, al termine di Via Matteotti (Piazza Enzo Ferrari).

Proprio da questa settimana una ordinanza regionale consente di nuovo l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni a tutela della salute pubblica come l’accesso della clientela ai singoli posteggi con flusso controllato, il contingentamento delle presenze, il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento, la fornitura alla clientela di gel igienizzanti da parte dei venditori, l’utilizzo di guanti usa e getta e mascherine in tutte le attività di vendita e acquisto e durante il periodo di attesa in fila. Nella località di Pozza il mercato del lunedì, sempre con i soli banchi alimentari, si svolge in Piazza Toscanini.