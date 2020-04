Vigili del fuoco intervengono a Castelfiumanese per mettere in sicurezza la Bandiera Italiana

Poco prima delle 11 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bologna sono intervenuti per mettere in sicurezza una bandiera italiana, molto grande, che rivestiva completamente la torre campanaria comunale di Casalfiumanese. E’ stato lo stesso sindaco a richiedere l’intervento. La bandiera, allestita in occasione della ricorrenza del 25 Aprile- festa della Liberazione, si era staccata in parte dalla parete a causa del forte vento dei giorni scorsi.

I vigili del fuoco si sono calati dalla sommità della torre con un operatore esperto in tecniche Saf (speleo alpino fluviale) che ha raggiunto il tricolore e lo ha ancorato alla torre. Presente sul posto il Sindaco di Casalfiumanese, oltre ai vigili del fuoco.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013