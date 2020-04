Lunedì 27/4 il Consiglio Comunale di Sassuolo si svolge in videoconferenza

Si svolgerà lunedì 27 aprile la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo: una seduta in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google, come deciso durante la Commissione Capigruppo del 9 Aprile 2020, che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Sassuolo e, dal giorno seguente, la registrazione sarà disponibile sul sito internet istituzionale.

Sono 8 i punti all’ordine del giorno del consiglio Presieduto da Luca Caselli. Si inizierà con l’informativa del Sindaco in merito all’emergenza Covid – 19 nel Comune di Sassuolo.

Al punto due del consiglio è previsto “Disposizioni in merito al rinvio dei termini di scadenza del pagamento delle entrate comunali”, a cui seguirà la “Ratifica deliberazione n. 36 adottata dalla giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 30/03/2020”.

Al punto 4 del Consiglio Comunale è previsto l’accorpamento al demanio stradale di aree site in via Emilia Romagna e via Campo Marzio ai sensi dell’art. 1158 codice civile, a cui seguirà l’approvazione del “Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali e per una migliore convivenza con le persone”

Al punto 6 è prevista l’approvazione del “Regolamento comunale di polizia urbana. Modifiche ed integrazioni scaturenti da norme di legge in tema di sicurezza e Daspo urbano” a cui seguirà l’approvazione del “Piano delle alienazioni 2020-2022. Aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un odg a firma del consigliere Giovanni Gasparini (Lega) ad oggetto: “Manifesto comunicazione non ostile”.