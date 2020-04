Gruppo consigliare PD su consiglio comunale del 27/4

Nel consiglio comunale di lunedì prossimo, finalmente convocato dopo le nostre richieste, e dopo le nostre insistenze perché almeno nelle commissioni si affrontasse il tema della pandemia, il sindaco informerà sulle misure prese o da prendere per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Un consiglio che secondo noi doveva essere convocato già da tempo, e interamente dedicato a discutere le emergenze sociali e le prospettive della città. Ma per la giunta evidentemente questa urgenza non c’era. All’ordine del giorno troveremo infatti argomenti che si potevano benissimo rimandare, di certo non urgenti , come la modifica al Regolamento della Polizia Municipale, o addirittura il Regolamento per il benessere animale.

Ai cittadini che si lamentano perché la quarantena fa uscire i padroni con i cani e non i genitori con i bambini, rispondiamo che la nostra Amministrazione, in questo momento storico e in queste condizioni, dedicherà una parte consistente della seduta consigliare alla discussioni di questi regolamenti.

Oltre a questo, sappiamo che verrà portato in Consiglio il rinvio, al 1 luglio, dei termini di scadenza delle entrate comunali; un semplice rinvio. Ci chiediamo se non si può fare di più, allineandosi ad esempio a quello che viene fatto in altri comuni, con l proposta di esentare dall’IMU quei proprietari che sospenderanno l’affitto agli affittuari per i mesi di chiusura forzata, o con la sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico quando gli esercizi come bar e ristoranti potranno riaprire e forse occupare spazi all’aperto. o agli ambulanti. Cosa ne sarà della Tari, tassa molto gravosa per bar e ristoranti? che in questi mesi di chiusura non hanno certo prodotto rifiuti. In generale il commercio al dettaglio pagherà un prezzo altissimo, e di certo non basterà una semplice dilazione. Chiediamo che siano studiate tutte le iniziative possibili, e che si condividano buone pratiche che sono allo studio anche in altre amministrazioni.

GRUPPO CONSIGLIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO