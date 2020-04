Cerimonia questa mattina a Sassuolo per il 25 Aprile

Si è svolta questa mattina alle 9, in pieno rispetto dei decreti emanati per contenere il contagio da Covid 19, la cerimonia della deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi per celebrare il 75° Anniversario della Liberazione.

Presenti il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e Mauro Sentimenti, autorizzato dalla Prefettura in rappresentanza di Anpi Sassuolo e delle Associazioni Partigiane Combattentistiche.

“Un compleanno che avremmo voluto celebrare in altra maniera – ha detto il Sindaco nel suo saluto – con la posa delle corone alle lapidi di coloro che hanno perso la loro vita per salvare la nostra, con mostre e conferenze. Purtroppo non è possibile a causa di un virus che ci ha confinato in casa e che rischia di riportare la nostra vita, la nostra economia, indietro di settant’anni. Ma sono sicuro che, come nel dopoguerra le donne e gli uomini del nostro paese seppero rimboccarsi le maniche per uscire dalle macerie e conquistare quel benessere che ci hanno regalato, così anche noi sapremo ripartire”.