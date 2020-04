A Fiorano tornano i mercati con gli alimentari

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/04/2020 prevede che: “(omissis) Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area, se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi.

E’ stato accertato che sussistono le condizioni per perimetrare – mediante transenne – i singoli posteggi destinati ed utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari nei mercato di Spezzano e Fiorano e per regolamentare e contingentare l’accesso all’area di vendita del singolo operatore commerciale, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

L’Ufficio Tecnico – sentiti gli operatori di commercio di prodotti alimentari su area pubblica operanti nei mercati di Spezzano e Fiorano – ha elaborato un progetto di riorganizzazione delle aree mercatali, come da pianta illustrativa.

I singoli banchi dovranno essere disposti in modo tale da delimitare un percorso agevole e in sicurezza per i clienti nel rispetto delle distanze indicate dalla normativa regionale e nazionale come da schema allegato alla presente;

– la perimetrazione di ogni singolo posteggio effettuato – a cura degli operatori commerciali, secondo le indicazioni dei tecnici comunali e sotto la vigilanza della polizia municipale – con transenne e nastro rosso/bianco forniti dall’amministrazione comunale;

– accesso di una persona per volta all’interno della singola area perimetrata per gli acquisti;

– differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita.

– mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

– ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);

– utilizzo di mascherine da parte degli esercenti e dei clienti;

– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto da parte dei clienti;

– informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

– ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.