Spilamberto, cordoglio per la scomparsa di Paola Corni

L’Amministrazione Comunale e tutti i dipendenti del Comune di Spilamberto esprimono forte cordoglio per la scomparsa di Paola Corni. Condoglianze al marito e alla famiglia.

“Purtroppo Paola Corni ci ha lasciato. Raccontare di lei è davvero difficile, sono tantissime le cose che ha rappresentato per Spilamberto ed infiniti i progetti bellissimi che ha realizzato per la nostra comunità. Paola è nata, cresciuta e ha dedicato tutta la sua vita a Spilamberto, prima lavorando in Biblioteca poi all’Ufficio Cultura. È stata maestra per tanti di noi, ci ha insegnato il lavoro, l’impegno e la dedizione. Per lei il Comune non ha mai rappresentato un lavoro in realtà, ma una missione, una vocazione, non c’erano orari, lei c’era H24, esprimeva così la passione per il suo più grande amore: Spilamberto.

Non dimenticheremo mai la sua dolcezza, la sua energia e vitalità, la si sentiva arrivare alle riunioni cantando, sempre arguta e pronta alla battuta.

Anche dopo il pensionamento aveva continuato a collaborare con diverse associazioni del territorio in ambito storico e culturale.

Una grande perdita per noi, che lei considerava come una seconda famiglia.

Una grande perdita per Spilamberto che perde una figlia.

Non riusciamo ad esprimere quanto ci mancherai.

Ciao Paolina”

(L’Amministrazione Comunale – I dipendenti del Comune di Spilamberto)