Sensi unici alternati a Zurco, Rubiera e Scandiano

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 27 aprile, a Zurco di Cadelbosco Sopra, nel tratto di via Colombo (Sp 63R) compreso tra il civico 159 e l’incrocio con via Strada nuova per Bagnolo (Sp 65), si viaggerà con limite di velocità a 30 km/ora e a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. I provvedimenti, che saranno in vigore dalle 8.30 alle 17, sono stati adottati per consentire alla ditta Eurostrade di Castellarano lo svolgimento in sicurezza dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Sp 63R a Zurco.

Senso unico alternato regolato da movieri e limite dei 30 km/h, sempre a partire da lunedì 27, anche su due strade provinciali in comune di Rubiera (la Sp 50 per San Faustino e la Sp 85 per Fontana-confine Mantova) e sulla Sp 467R a Scandiano. In questo caso i provvedimenti – che saranno adottati tra le 8.30 e le 18 nei tratti interessati dalle lavorazioni – riguardano la manutenzione delle pavimentazioni stradali nell’ambito dell’appalto per interventi di messa in sicurezza delle strade della Provincia di Reggio Emilia.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.