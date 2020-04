A Spilamberto proseguono per tutta la giornata di venerdì 24 aprile i lavori di ripristino della sede stradale danneggiata in un tratto della provinciale 16, all’altezza del ponte sul Guerro, vicino alla frazione di Settecani. Per consentire l’intervento, nel tratto si circola a senso unico alternato regolato da un semaforo.



