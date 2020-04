Prestito di libri a domicilio: lunedì a Formigine si parte

A causa dell’emergenza Covid19, il servizio di prestito a domicilio, generalmente dedicato agli anziani e a persone con ridotta mobilità, è offerto a tutti i residenti nel Comune di Formigine. La Biblioteca, in collaborazione con i volontari AGESCI Zona Modena Pedemontana impegnati per l’emergenza, consegneranno i libri a domicilio, possibilmente utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto.

Dal 27 aprile, è possibile telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 (ad eccezione del 1 maggio) per richiedere al massimo 5 documenti (oltre ai libri, anche riviste, audiolibri e DVD) telefonando al numero 059 416246 per la biblioteca adulti e al numero 059 416356 per la biblioteca ragazzi.

Il prestito dura 30 giorni; i documenti consegnati sono sanificati. Se non si è già iscritti alla biblioteca, al momento della telefonata saranno richiesti dati, documento d’identità e la firma di un modulo.

Afferma l’assessore alla Cultura Mario Agati: “Ringrazio il personale della biblioteca perché non si è mai fermato, organizzando anche molte letture che abbiamo trasmesso sulle pagine Facebook della biblioteca e del Comune. Un ringraziamento speciale va anche agli scout che prestano questo importante servizio di volontariato. Lancio l’appello ai formiginesi di approfittare dei vari progetti di alfabetizzazione digitale messi a punto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dal Comune di Formigine per usufruire dei contenuti online su emilib.medialibrary.it”.