Avis, dove si può donare sangue in provincia domenica 26 aprile

Prosegue regolarmente la raccolta di sangue e plasma in provincia di Modena. Domenica 26 si potrà donare nelle seguenti sezioni comunali “aperte per dono”: CASTELNUOVO, CONCORDIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIORANO, FORMIGINE, GUIGLIA, MEDOLLA, NONANTOLA, PIUMAZZO, SAN POSSIDONIO, SOLIERA. Si possono sempre donare sangue e plasma nelle sedi di MODENA, CARPI, SASSUOLO, VIGNOLA. Solo plasma su appuntamento anche a MIRANDOLA.

Gli spostamenti sono consentiti per andare a donare anche fuori dal comune di residenza per motivi di “assoluta necessità”. Si invitano i donatori a prenotare la donazione contattando la propria sede, portare con sé autocertificazione per lo spostamento e tesserino Avis, limitare il tragitto al percorso di andata e ritorno dalla sede di prelievo, ritirare al termine del prelievo la dichiarazione di avvenuta donazione rilasciata da Avis.