I carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno denunciato alla procura della Repubblica, per rissa e di ubriachezza, due cittadini moldavi rispettivamente di 34 e 37 anni. I due, la sera del 21 aprile, in via Fasani a Castelfranco Emilia, per futili motivi e sotto l’influenza dell’alcol hanno partecipato ad una rissa innescatasi con due cittadini africani. I due sono stati anche sanzionati per aver violato le misure anti contagio.



