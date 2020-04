Gruppi Educativi Territoriali, a Formigine il servizio per gli studenti delle secondarie si sposta online

I Gruppi Educativi Territoriali (GET) sono un servizio pomeridiano rivolto a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, promosso dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo in convenzione con parrocchie o associazioni del territorio e con il coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni.

In questo momento di emergenza, i progetti per gli iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati declinati attraverso modalità a distanza, ma sempre in stretto raccordo tra i ragazzi, le loro famiglie e la scuola.

A Fiorano Modenese sono stati organizzati spazi online di sostegno scolastico a piccolo gruppo o individuali, proposte educative e di socializzazione. Inoltre, è stato attivato un gruppo WhatsApp per i genitori: un canale per tenerli informati su novità e attività per i loro figli (info@gruppobabele.it, 340 3952077).

Sportello didattico online anche a Maranello e Pozza, con video tutorial per sostenere l’apprendimento del metodo di studio. I tutorial sono dedicati anche ad attività di svago, come la preparazione di ricette, proposte laboratoriali, beauty routine. Proposte anche le “challenge”: divertenti sfide per tutto il gruppo. Una volta al mese, sarà organizzato un cineforum in video-chiamata su un film indicato dagli educatori (feddyalle@yahoo.it, 329 9418126).

A Formigine, è attivo lo Sportello di sostegno online per lo svolgimento dei compiti, la preparazione di interrogazioni e compiti in classe. Il supporto alle famiglie, in rete con la scuola e le associazioni del territorio, è particolarmente dedicato all’utilizzo dei programmi e dei mezzi necessari per la didattica a distanza (info@donboscocoop.it, 339 1492972).

Gli orari dello Sportello d’aiuto del GET di Casinalbo sono lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 (333 6822340). Proposte anche attività socializzanti a distanza come laboratori di cucina, atelier di creatività, giochi di società.

Spazi online di sostegno scolastico individuali per ragazzi e supporto per i genitori anche a Magreta (servizieducativimagreta@gmail.com, 331 4088603) e Sassuolo (lospinoprogettogiovani@gmail.com), in quest’ultimo GET è attivo anche uno Sportello Scuola per sostenere il raccordo tra scuole e famiglie.