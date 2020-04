ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio: “Bene la regolamentazione dei mercati alimentari ma occorre riaprire”

ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio intervengono in merito alla nuova Ordinanza Regionale: “Aver fatto chiarezza sulla regolamentazione che disciplina e integra le misure restrittive ora in vigore è una prima risposta, anche se parziale, al settore del commercio su area pubblica. Ma è importante riaprire i mercati quanto prima”.

In Emilia Romagna si è determinata una situazione per cui i mercati alimentari sono rimasti sospesi, nonostante l’ultimo DCPM del 10 aprile ne permetta lo svolgimento su tutto il territorio nazionale. L’Ordinanza regionale di Bonaccini del 22 aprile ha finalmente fatto chiarezza sulla modalità di svolgimento dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e, più in generale, sui posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Ovvero occorre che si svolgano all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, e sempre nel rispetto delle norme già previste per gli esercizi commerciali.

“Nei giorni scorsi, congiuntamente a FIVA Confcommercio, abbiamo predisposto una lettera aperta in cui chiedevamo alle Istituzioni regionali di rivedere al più presto la posizione di chiusura verso le nostre attività e di permetterne lo svolgimento sin dalla prossima settimana come, peraltro, avviene già in tutto il resto del Paese – spiega Alberto Guaitoli, Presidente ANVA Confesercenti Modena – Il nostro è un settore che pare essere stato dimenticato: siamo in una situazione davvero molto dura, con attività ferme da mesi e senza nessuna entrata. L’Ordinanza regionale di ieri va nella giusta direzione per quanto riguarda i posteggi alimentari e fa chiarezza rispetto a una situazione paradossale che si era venuta a creare con la FAQ delle Regione uscita nei giorni scorsi, ma c’è ancora molto da fare. Tutti gli operatori ambulanti sono pronti a ripartire già dal 4 maggio e, a tal fine, ai Tavoli regionali e nazionali sono già state formulate le proposte su come riorganizzare i mercati garantendo la sicurezza di operatori e consumatori”. “Chiediamo quindi alle amministrazioni comunali di consentirci di riattivarci immediatamente, in particolare a quella di Modena di ripartire anche già dal mercato di lunedì 27 aprile. E’ importante che vengano definite regole chiare e omogenee a livello nazionale e regionale – conclude Alberto Dugoni Presidente FIVA Confcommercio Modena – dobbiamo evitare la Babele dei provvedimenti comunali che creano solamente sconcerto e smarrimento nella categoria. Di noi si parla poco, ma l’ambulantato è un settore che svolge un importantissimo servizio al consumatore”.

La possibilità di svolgere questi mercati rappresenta per tante piccole imprese un’opportunità di riprendere l’attività. Imprese che, ormai stremate dal mancato incasso di quasi due mesi, all’inizio della pandemia hanno dovuto anche fare i conti col danno economico dovuto alla sospensione dell’attività dall’oggi al domani, che ha costretto letteralmente a buttare tutta la merce deperibile.