Iniziativa benefica del Corpo di Polizia Locale Pianura Reggiana

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), rende noto dell’importante iniziativa promossa dagli Agenti ed Ufficiali del Corpo di Polizia Locale Pianura Reggiana. Gli Agenti, aderendo ad una iniziativa lanciata dalla Segreteria Nazionale del SULPL denominata “UNITI PER PINO”, hanno devoluto più di 500 euro alla famiglia dell’Agente di Polizia Locale Giuseppe Larotonda, deceduto dopo aver contratto il Virus COVID-19.

“Il nostro collega Giuseppe, per tutti Pino, alle dipendenze del Comando di Polizia Locale di Melfi, è purtroppo deceduto dopo aver contratto il COVID-19 ed è l’esempio di come tutti gli Agenti di Polizia Locale in tutta l nostra penisola non si tirino indietro e siano in prima linea nel far rispettare le normative imposte per ridurre il contagio”.

Il Segretario Provinciale Aggiunto del SULPL di Reggio Emilia Lorenzo Cristofaro ringrazia tutti gli Agenti del Corpo di Polizia Locale Pianura Reggiana e lancia un appello ai consiglieri regionali della nostra provincia affinchè sensibilizzino il Governatore Bonaccini a dar inizio ai test Sierologici per tutti gli Agenti e ad allargare il contributo già concesso giustamente agli operatori sanitari anche alle polizie Locali.