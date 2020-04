Reggio Emilia: due uomini denunciati per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza

Ieri la Polizia di Stato della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in via Guasco dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Sul posto gli agenti hanno accertato che si trattava di una lite tra due persone, sfociata all’interno di un’attività per poi terminare all’esterno. Uno dei due, un 42enne residente in città, particolarmente agitato ed in palese stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze alcoliche, che si è dimostrato poco incline alla mediazione, una volta riportato alla calma è stato deferito in stato di libertà per il reato di ubriachezza molesta.

Sempre ieri la Polizia di Stato, intervenendo in via Eritrea, identificava e deferiva in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, per atti contrari alla pubblica decenza, un cittadino marocchino 58enne residente a Milano, sorpreso ad orinare sulla pubblica via. L’uomo veniva anche sanzionato per la violazione prevista dalle misure di contenimento anti Covid 19.

In fine in serata la Polizia è intervenuta presso un’attività commerciale di via F.lli Cervi per il tentativo di furto ad opera di un uomo che, con astuzia, aveva manomesso un serramento che affaccia su via Pistelli, preparandosi così a portare a termine il disegno criminoso in orario più favorevole. Gli agenti hanno ripristinato lo stato dei luoghi sottoponendo la zona ad una più approfondita vigilanza.