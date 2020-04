Reggio Emilia: finisce in carcere a seguito di numerose denunce per evasione dai domiciliari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso un’ordinanza di esecuzione di misura cautelare in carcere a carico di K.A.A., 25enne senegalese, a seguito delle numerose denunce per evasione dagli arresti domiciliari che gli agenti della Squadra Volante avevano segnalato nei giorni passati. Ieri pertanto due equipaggi della Volante della Questura hanno rintracciato il giovane in viale Umberto I, associandolo alla locale casa circondariale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013