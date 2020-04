Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 6:00 alle 22:00 di mercoledì 22 marzo, sarà chiusa l’uscita della stazione di Castel San Pietro, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Imola o di Bologna San Lazzaro.



