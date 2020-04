Alcuni interventi effettuati ieri dalla Squadra Volante della Polizia a Reggio Emilia

Nella mattinata di ieri il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Leoncavallo dove un certo M.D. riferiva di aver sollecitato una persona anziana a differenziare correttamente l’immondizia e di essere stato da questi minacciato con una mazza da golf, subendo anche il danneggiamento del suo veicolo. L’uomo era riuscito a disarmare l’anziano, consegnando alla pattuglia una mazza da golf poi sequestrata, e a dare una precisa descrizione del fuggitivo. B.B., reggiano classe ’50, veniva individuato, rintracciato presso la sua abitazione e deferito sul posto per minaccia aggravata, danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante ha effettuato un controllo alla zona retrostante il circolo Orologio in via Borodin. Alla vista della pattuglia un uomo, certo C.S., gettava a terra un sacchetto trasparente contenente sostanza stupefacente tipo marijuana del peso complessivo di 15,5 gr. Resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli atti di rito e sanzionato con verbale amministrativo per la violazione alle norme di contenimento Covid.

Sempre nel pomeriggio di ieri, personale Digos transitando in via della Pace si imbatteva in un’autovettura che percorreva la suddetta via in contromano ad alta velocità. Fermata l’auto, è stato fatto intervenire un equipaggio della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso, al termine dei quali il guidatore, reggiano classe ’54, pure privo delle cinture di sicurezza, veniva sanzionato con verbale e la decurtazione di 14 punti dalla patente.