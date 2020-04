Sacchetti dei rifiuti ed emergenza coronavirus, il Comune li consegna a casa

Stante l’emergenza coronavirus e la chiusura temporanea del Centro di Raccolta di via Barella (ex isola ecologica), il Comune di Vignola ha attivato un servizio di consegna a domicilio di sacchi per la raccolta differenziata della carta, della plastica e dell’umido ai nuclei familiari che li hanno esauriti e che non hanno possibilità di procurarsene di analoghi.

Per attivare il servizio occorre contattare l’Ufficio Ambiente del Comune telefonicamente (059.777527 – 059.777524) o tramite e-mail (ambiente@comune.vignola.mo.it) comunicando nome e cognome del richiedente intestatario della posizione, indirizzo, numero telefonico e tipologia dei sacchi (carta, plastica, umido) dei quali si ha necessità.