Lavori in via Gramsci a Fiorano

Dal 20 aprile al 6 giugno verranno effettuati sondaggi e lavori alla rete idrica, in via Antonio Gramsci. La viabilità sarà modificata con diverse modalità. Dalle ore 7 di lunedì 20 aprile alle ore 24 di mercoledì 22 aprile verrà istituito un senso unico alternato; dal 23 aprile al 12 maggio sarà chiuso al transito (eccetto per residenti e mezzi di soccorso) il tratto di strada compreso tra via Mazzini e via Manin, dalle ore 7. Dal 12 al 22 maggio chiusura totale del tratto compreso fra via Manin e via Guido Rossa, eccetto residenti e mezzi di soccorso. Infine dal 25 maggio al 6 giugno verrà chiuso al transito il tratto di via Gramsci compreso fra via guido rossa e via del cimitero, tranne che per i residenti e i mezzi di soccorso.

Sempre per lavori alla rete idrica, il 21 aprile sarà istituito un restringimento della sede stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, in via Cameazzo n. 21.