Una ventina di vitelli in fuga lungo la provinciale a Poviglio

Nottata fuoriprogramma lungo la SP 111, la provinciale che da Poviglio conduce a Guastalla. Causa la rottura di una sponda di un camion che trasportava circa 300 vitelli, una ventina di animali sono scappati creando anche pericolo per la circolazione stradale. A ripristinare condizioni di maggior sicurezza e salvaguardare la salute degli stessi vitelli, i carabinieri della stazione di Poviglio.

I militari, nel corso di un controllo stradale, venivano avvicinati da un cittadino che segnalava la presenza di 4 vitelli lungo la provinciale 111. Segnalazioni si sono poi moltiplicate da parte di altri utenti che al 112 segnalavano la presenza, in ordine sparso, di numerosi vitelli lungo la stessa provinciale. Una ventina di vitelli, tutti recuperati dopo circa tre ore di lavoro, grazie soprattutto al supporto di alcuni allevatori della zona rintracciati dai carabinieri. La “perdita a singhiozzo” del carico è terminata a San Giacomo di Guastalla dove il conducente del camion, un cittadino irlandese che non si era accorto di nulla, fermato da una pattuglia della polizia stradale di Guastalla si è reso conto dell’accaduto.

Sul posto giungeva anche il servizio veterinario per il controllo sullo stato di salute degli animali. Durante le conciate ore di fuga un vitellino finiva contro un’autovettura in transito decedendo a seguito dell’investimento. I carabinieri hanno di Poviglio hanno anche sanzionato il conducente ai sensi del codice della strada per la “perdita” di parte del carico destinato ad un’azienda mantovana a cui, dopo il trasbordo in altro idoneo autoarticolato, i vitelli venivano consegnati. Le operazioni di recupero e trasbordo terminavano alle 5 di questa mattina.