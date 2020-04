L’Ausl di Reggio Emilia organizza corsi pre e dopo parto on line in videoconferenza

COVID 19, la gravidanza è un periodo speciale che, fortunatamente, l’emergenza Coronavirus non può fermare. L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per rispettare le misure di distanziamento sociale a tutela della salute collettiva ha dovuto interrompere l’attività dei corsi di accompagnamento al parto e dopo parto dal vivo. Per non lasciare sole le future e neo mamme, da oggi sono partiti i corsi pre e dopo parto con la modalità on line in videoconferenza.

Tutte le donne della provincia di Reggio Emilia che avevano fatto richiesta di poter partecipare a un corso di accompagnamento alla nascita e/o di dopo parto saranno contattate telefonicamente dalle ostetriche. Le donne che accetteranno di partecipare con questa modalità dovranno avere a disposizione uno smartphone o un tablet o un PC dotato di telecamera e microfono con connessione Internet; le ostetriche forniranno informazioni dettagliate sulle modalità di connessione.

I corsi saranno organizzati in piccoli gruppi e condotti sempre dalla stessa ostetrica, questo consentirà di favorire l’interazione tra le partecipanti e la continuità assistenziale. E’ prevista inoltre la partecipazione di altri professionisti (psicologi, neonatologi e pediatri di libera scelta).

Per informazioni/iscrizioni sui corsi di accompagnamento alla nascita in modalità on line (videoconferenza) è possibile contattare il distretto di residenza ai seguenti recapiti:

Salute Donna Reggio Emilia tel. 0522/335798 dal lunedì al sabato 8.30-12.30

Ospedale Santa Maria Nuova, Segreteria Ginecologia tel. 0522/296464 dal lunedì al venerdì 8-13

Salute Donna Distretto di Scandiano tel.0522/850302 dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

Salute Donna Distretto di Guastalla tel. 0522/837602 dal lunedì al venerdì 9-13

Salute Donna Distretto di Correggio tel. 0522/630326 dal lunedì al venerdì 12-13.30

Salute Donna Distretto di Montecchio tel. 0522/860154 dal lunedì al sabato 8.30-13

Salute Donna Castelnovo né Monti tel.0522/617162 o 331 3572293 tutti i giorni 9-18.

Per informazioni/iscrizioni sui corsi dopo parto questi sono i recapiti:

Reparto di Ostetricia Ospedale di Guastalla tel. 0522/837414 tutti i giorni 9-18

Salute Donna Distretto di Montecchio Emilia tel. 0522/860154 dal lunedì al sabato 8.30-13.

Si ricorda inoltre che le ostetriche hanno realizzato dei video come “pillole” di accompagnamento e di sostegno consultabili sul sito internet aziendale www.ausl.re.it al link https://www.ausl.re.it/pillole-di-accompagnamento-al-parto Nei video vengono affrontati i temi del travaglio e del parto, dell’allattamento, del ruolo del padre e delle prime cure da offrire al bambino appena nato.