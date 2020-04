Il Comune di San Benedetto Val di Sambro aderisce all’iniziativa “Adotta un nonno” delle Acli e dell’Ufficio scolastico diocesano

Dopo un primo avvio bolognese, che ha visto la partecipazione di circa 25 anziani e una decina di bambini, il progetto “Adotta un nonno” si espande verso l’Appennino. Al progetto delle Acli e dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Bologna, patrocinato dall’Ufficio scolastico regionale, si aggiunge infatti l’adesione del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Il progetto consiste nell’avviare un contatto (telefonico) tra un bambino ed un nonno solo (o nonna sola). I bambini che parteciperanno vinceranno una medaglia: gli organizzatori contano che sapranno trasmettere ai nonni il loro entusiasmo e, in cambio, riceveranno racconti, consigli, storie di vita.

Filippo Diaco, Presidente delle Acli di Bologna, spiega che già da qualche settimana le Acli e i diversi comuni tra cui San Benedetto collaborano per fornire supporto psicologico telefonico gratuito. «Dalle prime telefonate abbiamo compreso che, al di fuori di situazioni patologiche, gli anziani hanno bisogno solo di compagnia. L’Ufficio scuola della Diocesi ci ha segnalato che anche tanti bambini della scuola primaria stavano soffrendo la separazione dai nonni e la distanza dalle loro relazioni sociali. Abbiamo così pensato di farli incontrare almeno al telefono, per uno scambio fra generazioni in questo momento così difficile per tutti».

All’appello ha subito risposto Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto, che spiega come «il sostegno alla famiglia è da sempre al centro della nostra attività amministrativa. Ma non ci sono solo famiglie numerose: ci sono anche quelle composte da anziani soli, che in questo momento possono vivere con estrema sofferenza l’isolamento a cui sono costretti. Con questo progetto delle Acli crediamo di dare risposta a queste solitudini, sperando che tanti bambini aderiscano».

Il progetto ha anche raccolto l’adesione di un testimonial d’eccezione: l’ex portiere del Bologna e della Nazionale Gianluca Pagliuca. Il campione ha inviato un video di saluto ed incoraggiamento a tutti i partecipanti.

Per aderire è sufficiente inviare un’e-mail ad acliprovincialibologna@gmail.com o telefonare al numero 0510987719.