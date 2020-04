Coldiretti: cresce la rete della spesa a domicilio

Si allunga la lista degli agricoltori di Campagna Amica che consegnano la spesa e i pasti a domicilio. A darne notizia è Coldiretti Modena nel sottolineare come, con il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni agli spostamenti dei cittadini, sono ormai una quarantina le aziende agricole che in tutta la provincia si sono organizzate per rispondere ai bisogni primari della popolazione portando direttamente nelle case frutta e verdura fresca, formaggi, vino, aceto balsamico, conserve e confetture, prodotti da forno ma anche pasti completi preparati dai cuochi contadini.

Insieme alla consegne a domicilio, gli agricoltori di Campagna Amica stanno promuovendo la “Spesa Sospesa”, l’iniziativa che Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra stanno portando avanti da alcuni anni, attraverso la quale i cittadini, al ricevimento della spesa al proprio domicilio, possono contribuire con un’offerta libera all’acquisto di prodotti che saranno consegnati alla famiglie bisognose che in questo periodo non possono permettersi di fare la spesa.

In alternativa è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento della donazione al conto IBAN IT43V0200805364000030087695 sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a “Spesa Sospesa Campagna Amica”, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.

L’elenco delle aziende che effettuano consegna a domicilio della spesa e dei pasti è disponibile sul sito www.modena.coldiretti.it