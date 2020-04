“La Calzetta” dona oltre 20mila euro all’ospedale di Sassuolo

L’associazione “La Calzetta” O.n.l.u.s. in questi giorni ha donato all’ospedale di Sassuolo 20.710 euro, un gesto di straordinaria generosità che arriva nel momento in cui tutto il servizio sanitario provinciale, compreso il nosocomio sassolese, è impegnato in prima linea nel fronteggiare l’emergenza covid-19.

La donazione – frutto di una raccolta fondi partita il 3 aprile scorso e avvenuta in accordo con l’Amministrazione comunale che si è resa disponibile a veicolarla e sostenerla – contribuirà, con le tante altre arrivate in questo periodo, a sostenere l’impegno dei sanitari a fianco di pazienti e familiari.

L’associazione “La Calzetta” nata nel 2011, dimostra ancora una volta la grande attenzione verso l’ospedale di Sassuolo e i suoi professionisti, come già fatto nel 2012, quando i volontari donarono un pulsossimetro, e ancora nel 2019 con il dono di alcuni divaricatori per correggere la lussazione dell’anca nei neonati alla pediatria. Oggi l’associazione conta oltre 55 tesserati ed è aperta a chiunque desideri farne parte. A tutti gli associati va il profondo e sincero ringraziamento dell’Ospedale.