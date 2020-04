Fiorano, la gestione dei rifiuti in emergenza Covid-19

Per l’emergenza covid-19 restano chiuse fino al 3 maggio le isole ecologiche, gestite da Hera, su tutto il territorio del distretto ceramico, comprese le due stazioni di Fiorano Modenese ‘Ricilandia’ in via Canaletto, 37 ed ‘Ecoisola’ in via Ghiarola Vecchia, 51. E’ aperta la sola stazione di Modena ‘Magnete’ in via Mattarella 155, dotata di cella frigo, dove è possibile portare gli animali domestici deceduti. Fino al 3 maggio, salvo ulteriori proroghe, è sospeso anche il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Le persone affette da covid-19, in isolamento obbligatorio, sulla base di indicazioni regionali, devono sospendere la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici vanno messi in doppi sacchi di indifferenziata (uno dentro l’altro), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale, al fine di garantire anche la sicurezza degli addetti alla gestione dei rifiuti.

A Fiorano Modenese, nell’area di raccolta porta a porta, per le persone in isolamento è previsto il ritiro dei rifiuti con frequenza bisettimanale. Nelle zone in cui il conferimento avviene nei cassonetti, occorre organizzarsi affinché qualcuno, non in quarantena, possa conferire i rifiuti nel cassonetto dell’indifferenziata.

Nel caso di interi nuclei familiari isolati e senza la possibilità di ritiro rifiuti da parte di parenti o amici, che possono anche portare la spesa, occorre segnalare l’esigenza al Comune di Fiorano Modenese per attivare un supporto tramite associazioni di volontariato.

Chi non è positivo al tampone o in isolamento deve continuare la raccolta differenziata, con l’avvertenza di buttare sempre nell’indifferenziata eventuali mascherine, guanti, fazzoletti e dispositivi di protezione individuale,.

Per chiarimenti ed informazioni ricordiamo che è disponibile il Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500 o la mail servizi online@gruppohera.it.