Al via la nona edizione del contest internazionale Next Landmark “Un giardino educativo a Fiorano Modenese”

Promosso dal portale di architettura Floornature.com con il sostegno della Fondazione Iris Ceramica Group e della SOS – School of Sustainability di MCA Architects, prende il via la nona edizione del contest internazionale online Next Landmark, rivolto a giovani architetti e creativi delle discipline dell’architettura e del design laureatisi dall’anno 2010 ad oggi.

L’edizione 2020, ad accesso gratuito e intitolata “Un giardino educativo a Fiorano Modenese”, ha come oggetto il ridisegno delle aree esterne adiacenti alla scuola materna “Casa Coccapani” situata in provincia di Modena (IT); progetto che si inserisce in un più ampio intervento di recupero edilizio e adeguamento sismico che ha interessato recentemente tutto il complesso.

Il concorso di idee mira ad ottenere elaborazioni inedite che tengano conto di diversi aspetti legati ad una progettazione consapevole e sostenibile. Ideare spazi per la crescita e l’apprendimento rappresenta un atto di grande responsabilità sociale, in questi contesti infatti si formeranno le future generazioni, in questi luoghi si svilupperanno i comportamenti e i modi di relazionarsi di domani.

Il bando 2020 invita a riflettere su come un rinnovato rapporto tra individuo, comunità e spazio naturale, possa rappresentare uno strumento di riqualificazione urbana ed essere veicolo di coesione sociale e benessere.

L’area outdoor di “Casa Coccapani” dovrà infatti essere concepita come un accogliente spazio-gioco dove imparare, sperimentare e scoprire il mondo circostante, garantendo ai suoi giovani ospiti bellezza, accessibilità, condivisione e inclusività.

Il contest si concluderà il 30 maggio 2020, termine ultimo per la spedizione degli elaborati; il vincitore sarà proclamato il 12 giugno 2020, ricevendo in premio una borsa di studio di partecipazione al Master in Sustainable Design di SOS – School of Sustainability di Bologna Italia. Un riconoscimento che incentiva la formazione professionale di coloro che dovranno progettare i nuovi scenari futuri, guidati dai principi di sostenibilità ambientale e sociale.

La giuria dell’edizione 2020 di Next Landmark sarà composta da Federica Minozzi, CEO della multinazionale Iris Ceramica Group, dagli architetti Mario Cucinella, Fondatore di MCA Architects, Massimo Imparato direttore della SOS School of Sustainability, da Paolo Schianchi docente di Visual Communication e Interaction Design presso l’Istituto Universitario Pontificio Salesiano di Venezia, da Francesco Tosi Sindaco di Fiorano Modenese e da Don Antonio Lumare, Parroco di Fiorano Modenese e Presidente Fondazione Coccapani

Per maggiori informazioni: www.floornature.com/nextlandmark/

Per iscrizione al contest: www.floornature.com/nextlandmark/contest/