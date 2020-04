Uciim presenta “Uniti per rinascere”

L’Uciim, ente nazionale riconosciuto dal Miur e qualificato per la formazione del personale della scuola presenta “UNITI PER RINASCERE “:

“Allo scopo di sostenere la dimensione proattiva di ciascun componente della solida comunità scolastica, l’Uciim nazionale si rende disponibile a offrire supporto e sostegno metodologico-didattico e psico-pedagogico a quanti vorranno usufruirne per tutto il tempo dell’emergenza COVID-19.

Coltivare la resilienza trasformativa in un contesto sociale, seppur virtuale, è alla base della relazione che si intende instaurare donando attenzione e ascolto a docenti, studenti, dirigenti scolastici, genitori…

Il nostro impegno si rileva sul piano di aiuto alla persona nella sua totalità:

agli ALUNNI si offre supporto didattico per qualsiasi disciplina, indirizzo e anno di corso;

ai DOCENTI si offre supporto pedagogico e metodologico ed eventualmente tecnico;

ai GENITORI si offre sostegno per affrontare consapevolmente le sfide quotidiane dell’essere parte fondante della comunità scolastica e parte vincente del processo di apprendimento dei loro figli;

ai DIRIGENTI SCOLASTICI si offre il sostegno necessario per porsi come il migliore agente di mediazione possibile in questo delicato momento storico e sociale. Il dialogo è la soluzione delle difficoltà, il confronto è la soluzione del problema.”

Per il servizio ,totalmente volontario e gratuito ,che si pone come ampliamento collaborativo con quanto già presente sul territorio e attivato presso le diverse realtà scolastiche, è incaricata anche la sezione di Sassuolo-Modena nella presidente prof.ssa Borghi Alessandra che assieme a altri 18 esperti e formatori a livello nazionale si rende disponibile direttamente:

http://www.uciim.it/wp-content/uploads/2020/04/Uniti-per-Rinascere.pdf?fbclid=IwAR3G6Q89IMmcKSW0nTHXHKxoZq2CClNQBezQLpCDhUlCvWzN52Lq_Er-lnI

oppure Facebook: uciimmodenasassuolo

email: uciimmodenasassuolo@gmail.com