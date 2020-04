Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 16 aprile

Nel corso della giornata è atteso il transito di nuvolosità alta e stratificata da ovest verso est, con buone condizioni di soleggiamento. Temperature: minime in lieve diminuzione sulla costa e sulle aree di aperta campagna, stazionarie altrove: valori attorno a 7/8°C lungo il litorale, 5/6°C sulle aree pianeggianti pedecollinari, di qualche grado inferiori in aperta campagna. Massime in aumento comprese tra 17°C e 19°C sulla fascia costiera, tra 21°C e 23°C sulla pianura. Venti: deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo la costa. Mare: poco mosso.

(Arpae)