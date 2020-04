Intitolato a Gianni Rodari il parco tra Via Guastalla e Via Fiori a Casinalbo

Ieri, 14 aprile, ricorrevano i 40 anni dalla morte di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita. La Commissione toponomastica del Comune di Formigine, coordinata dall’assessore alla Cultura Mario Agati, ha deciso di intitolare a Gianni Rodari il parco tra Via Guastalla e Via Fiori a Casinalbo.

L’Amministrazione comunale, in occasione della presa in carico conseguente all’ultimazione delle opere di urbanizzazione del comparto a Casinalbo denominato “ex Iseo” ha deciso d’intitolare l’ampia area verde riqualificata in occasione dell’intervento edilizio.

“L’attuatore del comparto urbanistico retrostante la chiesa di Casinalbo, nel complesso delle opere da realizzare, si è occupato della riqualificazione dell’area verde preesistente – afferma l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi – Sono state preservate le grandi alberature che rendono l’area molto ombreggiata, inoltre è presente un’area giochi attrezzata per bambini, tavoli da pic nic, illuminazione. Infine, il percorso ciclopedonale collega via Sant’Ambrogio con Via Fiori”.

Le opere di urbanizzazione restituiscono inoltre oltre 50 parcheggi che saranno a disposizione non solo di coloro i quali abiteranno il complesso ma, tramite uno specifico percorso pedonale, agevoleranno l’ingresso all’area della chiesa parrocchiale.

Il ricordo del grande giornalista e scrittore per l’infanzia verrà celebrato non solo con una stele commemorativa, ma anche con un percorso formato da 6 leggii sui quali si potranno leggere stralci delle opere di Rodari.

“Gli abstract delle opere di Rodari, che comunque potranno essere sostituiti, verranno scelti attraverso un percorso partecipativo che coinvolgerà le scuole e i Gruppi Educativi Territoriali – conclude l’assessore a Formigine Città dei Bambini Simona Sarracino – In questo momento, siamo concentrati sull’emergenza ma dobbiamo anche pensare a che cosa avverrà dopo, soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli”.