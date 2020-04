Dal Consiglio notarile di Bologna 45mila euro di strumenti per gli ospedali del territorio

Il Consiglio Notarile di Bologna destina 45.000 euro alla salute pubblica, veicolando tali risorse nell’acquisto di materiale sanitario che verrà destinato alle necessità degli ospedali locali impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Si tratta di attrezzature acquistate su espressa segnalazione del reparto di Ingegneria Clinica dell’Azienda USL di Bologna per le strutture sanitarie in questo momento di grave emergenza.

I Notai sono vicini ai cittadini, oltre che mettendo a disposizione le proprie competenze di

giuristi esperti e imparziali, anche con un aiuto economico per la fornitura del materiale indispensabile nella cura del virus.

A sottolineare la vicinanza del notariato al territorio, le parole del Presidente Claudio Babbini: “Questa emergenza non poteva certo lasciarci indifferenti: i Notai sono Pubblici ufficiali e, insieme, membri delle comunità in cui esercitano la propria professione. Una comunità messa in questi mesi in condizioni di seria difficoltà: per questo l’augurio è che le risorse messe a disposizione dal Consiglio notarile rappresentino un contributo utile a far sì che l’emergenza possa risolversi nel modo più rapido ed efficace possibile. Come Notai siamo a fianco dei cittadini in tanti importanti e delicati momenti della vita, dall’acquisto dell’abitazione fino alla scelta delle persone cui lasciare le proprie sostanze, e così abbiamo voluto, anche in questo frangente, essere al fianco dei cittadini”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilebologna.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.