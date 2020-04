COVID 19, online materiale di supporto realizzato dall’Ausl Reggio per pazienti e famiglie

COVID 19, per fare fronte alla pandemia in corso e con l’obbligo del distanziamento sociale a tutela della salute collettiva, molte attività terapeutiche e assistenziali ordinarie sono state sospese. Genitori rimasti “soli” nella gestione di figli portatori di bisogni particolari, pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento riabilitativo, future mamme preoccupate del parto imminente e dell’assenza dei corsi pre parto dal vivo.

I professionisti dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia hanno pensato di mettere online a disposizione di tutti i cittadini dei video e del materiale illustrativo da loro realizzato contenente suggerimenti, informazioni utili per l’autogestione quotidiana e l’autocura di problemi semplici, situazioni o patologie di diversa natura. Per accorciare le distanze e non lasciare sole le future e neo mamme, le ostetriche hanno pensato di realizzare dei video come “pillole” di accompagnamento e di sostegno dove si parla di travaglio e di nascita, ma anche di allattamento, del ruolo del padre e delle prime cure da elargire al bambino appena nato.

Restare a casa e muoversi poco determina di frequente l’insorgenza di dolori articolari e muscolari. Per fare fronte a questi problemi si è pensato a un progetto di educazione terapeutica che metta a disposizione dei video contenente alcune indicazioni di autocura. Il materiale potrà essere utile sia ai soggetti sani che devono affrontare dei comuni dolori articolari e muscolari dovuti alla mancanza di movimento, che ai soggetti con patologie di vario tipo per svolgere esercizi di autocura. Si tratta di video semplici, realizzati da fisioterapisti dell’Ausl che al proprio domicilio hanno registrato per i cittadini una serie di esercizi da effettuare in sicurezza presso la propria abitazione. Tra le sezioni, si possono trovare inoltre degli esercizi indicati per i pazienti guariti o dimessi dall’ospedale a causa dell’infezione da COVID 19.

Tra le sezioni, non mancano i suggerimenti della Neuropsichiatria infantile per i bambini, in special modo per quelli con bisogni particolari con strategie e strumenti per sostenere il benessere, il gioco e la crescita dei figli, in particolare in questo periodo, in cui l’emergenza sanitaria ci obbliga a restare fra le mura domestiche.

Uno spazio è dedicato anche all’Autismo con sussidi utili per giocare insieme ai bambini e ai ragazzi e per aiutarli nell’apprendimento, con fiabe e spunti per la psicomotricità.

Tutto il materiale sul sito www.ausl.re.it al link: https://www.ausl.re.it/covid-19-online-materiale-di-supporto-pazienti-e-famiglie