Chiusa per verifiche a Reggio Emilia la ciclopedonale sulla passerella del Gattaglio

trada chiusaIn via del Gattaglio è chiusa al transito pedonale e ciclabile la passerella del torrente Crostolo. La struttura sarà oggetto nei prossimi giorni di controlli strumentali per ottenere una diagnosi sul suo stato manutentivo, che a una prima diagnosi visiva non risulta ottimale. Nel bilancio 2020 appena approvato, sono già state individuate le risorse necessarie per effettuare la diagnosi, a cui farà seguito l’eventuale manutenzione nei prossimi mesi, per rendere di nuovo percorribile la passerella. I primi sopralluoghi per la diagnosi sul ponte partiranno nel giro di 15 giorni.

“Ci preme garantire la sicurezza dei cittadini che passano sulla passerella, e abbiamo inserito questo intervento nel piano ponti 2020, previsto in bilancio – dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici Valeria Montanari – In un paese dove il controllo sui ponti spesso non tiene il passo con le reali necessità, è importante, per tranquillizzare le persone, svolgere controlli e diagnosi strutturali per avere la certezza che tutto sia in ordine. E nel caso non lo fosse, intervenire tempestivamente.