Castelnuovo, non si ferma la manutenzione del verde pubblico

La manutenzione del verde pubblico non si ferma a Castelnuovo Rangone. Dopo il via libera della Prefettura, è partito oggi il primo ciclo completo di sfalci d’erba su tutto il territorio comunale, comprese le aree verdi e quelle marginali, un intervento che in totale riguarderà circa 600 mila metri quadrati di verde, l’equivalente di circa 150 campi da calcio.

Vista la vastità dell’area coinvolta, per portare a termine l’operazione sarà necessario circa un mese di lavoro, salvo rallentamenti causati dal maltempo o altre condizioni straordinarie. Nel bilancio 2020 l’Amministrazione comunale ha previsto per i parchi più frequentati di aggiungere un ulteriore sfalcio oltre ai quattro solitamente previsti. In questa prima fase la priorità verrà data alle aree verdi degli incroci legati alla viabilità del territorio, seguiranno i parchi principali, i cimiteri e piazze, aree verdi e aiuole prossime ai centri di Castelnuovo e Montale, infine le scuole e le aree di minor accesso pubblico.

Sempre in tema di verde, è iniziata anche la riqualificazione dell’area naturale protetta dei fontanili, situata tra Castelnuovo e Montale. Con questo progetto, l’Amministrazione comunale intende ridare alla cittadinanza e in particolare alle scuole un laboratorio naturale all’aperto, ora dotato di una nuova segnaletica informativa per far comprendere l’importanza di questo luogo.