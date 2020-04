andrà tutto bene, raccolta fondi avviata dalla casa editrice Tomolo-EdiGio’ Edizioni di Formigine

La casa editrice Tomolo-EdiGio’ Edizioni di Formigine ha avviato un’iniziativa per la raccolta fondi da donare agli ospedali di Sassuolo e La Spezia: grazie al contributo di ben 42 autori, ha realizzato un’antologia per tutta la famiglia, con 352 pagine e 49 tra racconti, fiabe, favole, filastrocche, poesie, suddivise nelle sezioni “Per i piccoli” e “Per i grandi”.

La prima parte, allegra, colorata e piena di speranza, è dedicata ai bambini e ai ragazzi; la seconda, più realista, concreta e, talvolta, triste, è dedicata agli adulti.

Molti dei racconti scritti per i bambini e i ragazzi, però, possono costituire una piacevole lettura anche per gli adulti.

L’immagine di copertina è stata scelta per trasmettere un messaggio di speranza, sia pensando ai bambini che la leggeranno sia per stemperare la tristezza e l’angoscia degli adulti che si riconosceranno nei racconti e nelle poesie.

Da qui anche la scelta del titolo #andrà tutto bene, il mantra che ci sta accompagnando in questi giorni: un titolo doveroso per il lettore bambino cui si deve donare speranza, un titolo carico di sfaccettature per il lettore adulto, consapevole del fatto che non a tutti è andata né andrà bene…un titolo che può essere letto anche in tono ironico o polemico…un titolo che in ogni caso richiama la frase che, insieme a #iorestoacasa, caratterizza questa emergenza.

Il 40% del prezzo di copertina delle antologie vendute direttamente tramite il sito www.tomoloedizioni.it o presso la sede di Via Ferrari 27/73, Corlo di Formigine, sarà devoluto per l’emergenza coronavirus.

In particolare, il 20% all’ASL 5 di La Spezia e il 20% all’Ospedale di Sassuolo (MO) , per sostenere l’acquisto di DPI ed attrezzature per gestire l’emergenza coronavirus: è importante sostenere strutture piccole perchè è meno frequente che le stesse siano destinatarie di donazioni.

Qualora, però, si riesca a vendere un numero “importante” di copie, le percentuali delle donazioni verranno riviste per consentire di dare il 10% delle stesse all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca sul coronavirus (in questo caso, 15% all’Ospedale di La Spezia, 15% all’Ospedale di Sassuolo e 10% all’Ospedale Lazzaro Spallanzani ).

Gli aggiornamenti sugli importi delle donazioni che verranno effettuate si troveranno sul sito www.tomoloedizioni.it.

L’antologia ha un costo di € 16,00 + le spese di spedizione.

Per informazioni e acquisti, la mail di riferimento è edizionitomolo@gmail.com.