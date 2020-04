Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 15 aprile

Soleggiato su tutto il territorio. Temperature: in sensibile diminuzione: minime comprese tra 6-7 gradi delle zone interne e 10-11 gradi della fascia costiera. Massime attorno a 16-17 gradi sul sulle province emiliane, 13-15 gradi sulla Romagna. Venti: in prevalenza nord-orientali, deboli nelle zone interne, moderati ma in attenuazione durante la giornata sui rilievi e sulla fascia costiera. Mare: da mosso a molto mosso, con progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

(Arpae)