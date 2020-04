Il programma settimanale de La Maratona del Jazz

Pronta al via una nuova settimana di concerti in diretta web e televisiva con La Maratona del Jazz, ideata e organizzata dal Bologna Jazz Festival assieme al Camera Jazz & Music Club (con il Patrocinio del Comune di Bologna) come sviluppo dell’iniziativa musicale online Jazz a Domicilio. Il nuovo calendario si estende dal 15 al 21 aprile, con concerti a cadenza quotidiana a orari variabili di pomeriggio o sera, pensati per dare sostegno alle persone a casa, ai musicisti, al sistema sanitario (incentivando le donazioni).

Ogni concerto arriverà direttamente dall’abitazione dei musicisti coinvolti: tutte le esibizioni saranno sempre in live streaming, visibili sulla pagina facebook del Bologna Jazz Festival (https://it-it.facebook.com/BolognaJazzFestival/), su quella del Camera, su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) e sui canali regionali de #laculturanonsiferma, il grande festival multidisciplinare che viene trasmesso sui siti web e le pagine social della Regione Emilia-Romagna (Fb e YouTube).

Tutti i live rispetteranno le norme previste dalle ordinanze vigenti per arginare l’infezione da coronavirus, quindi si tratterà di esibizioni in solo o che coinvolgono musicisti che vivono nella stessa abitazione.

Il BJF sostiene così la campagna regionale di raccolta fondi per l’emergenza sanitaria, invitando gli spettatori a fare donazioni sul conto corrente diffuso dalla Regione Emilia-Romagna. Il festival jazz bolognese sostiene inoltre i musicisti coinvolti, una categoria professionale particolarmente colpita dal blocco delle attività dello spettacolo, elargendo loro un piccolo compenso economico per continuare a suonare per la comunità.

Questa la scaletta dei concerti da mercoledì 15 a martedì 21 aprile:

mercoledì 15 aprile, ore: 19:30-20:00

Emiliano Pintori (pianoforte)

giovedì 16 aprile, ore: 22:30-23:00

Jim Rotondi (tromba)

venerdì 17 aprile, ore: 21:30-22:30

Paolo Pianezza e Francesca Alinovi (Lovesick Duo) (voci, contrabbasso, chitarra)

sabato 18 aprile, ore: 22:30-23:00

Valentina Mattarozzi (voce)

domenica 19 aprile, ore: 21:30-22:30

Alberto Capelli (chitarra)

lunedì 20 aprile, ore: 19:30-20:00

Aldo Betto (chitarra) – foto

martedì 21 aprile, ore: 22:30-23:00

Checco Coniglio (trombone)

Informazioni: Associazione Bologna in Musica tel.: 334 7560434 e-mail: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com