Il Consiglio comunale di Reggio Emilia istituisce la nuova Commissione speciale “Crisi Coronavirus”

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato – con 22 voti favorevoli (Pd, M5S, Immagina Reggio, Reggio è, +Europa) e 1 astenuto (Bertucci del M5S) – la delibera che istituisce la Commissione consiliare speciale “Crisi Coronavirus”, con il compito di coordinare le misure economiche per la gestione dell’emergenza;

Non sarà corrisposto alcun gettone di presenza per i consiglieri comunali che parteciperanno alle sedute della commissione consiliare speciale, che sarà in carica fino a maggio 2021.

Nel corso della medesima seduta, con 21 voti, è stato nominato il presidente della Commissione, la consigliera Palmina Perri.