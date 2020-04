Forte vento, numerosi interventi dei pompieri anche nel bolognese

Diverse decine di interventi quelli eseguiti dai Vigili del fuoco tra Bologna città e l’intera area metropolitana, causa il forte vento. Tra tetti scoperchiati – come nel caso della chiesa di S.G. Battista a Casalecchio – alberi caduti – come nel territorio di Bazzano dove una pianta ad alto fusto è finita sul rimorchio di un mezzo pesante abbattendo anche un muro – e tegole pericolanti, finestre o persiane traballanti. L’opera di soccorso dei caschi rossi in serata era ancora in corso.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013