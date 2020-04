Poco dopo le 16 forti folate di vento hanno sferzato la parte più a nord della provincia. Il maltempo si è poi spostato verso Modena. Decine le chiamate al 115 dei Vigili del fuoco, prevalentemente per alberi abbattuti; il più rilevante in via Bizet a Modena per il distacco di onduline di copertura da un tetto.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013