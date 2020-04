Crossroads on Air, il programma di concerti in diretta streaming dal 18 aprile al 10 maggio

Crossroads on Air è il nuovo format di concerti in diretta streaming lanciato da Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di numerose altre istituzioni. La kermesse musicale regionale risponde così all’inevitabile sospensione della sua normale attività nei teatri causata dall’attuale emergenza sanitaria.

Per iniziare, viene varato un calendario di quattro settimane, dal 18 aprile al 10 maggio, ogni sabato e domenica alle ore 19, con 8 concerti che vedranno coinvolti artisti che avrebbero dovuto esibirsi all’interno del cartellone di Crossroads 2020. Si ascolteranno quindi protagonisti di spicco del jazz nazionale (Javier Girotto, Greg Burk, Rita Marcotulli, Mauro Ottolini) e divagazioni in generi musicali affini come la musica sudamericana (Barbara Casini, Tati Valle). Ci sarà spazio anche per i migliori talenti del territorio regionale (Alessandro Scala, Fabio Petretti).

I musicisti si esibiranno in solo, nelle proprie abitazioni, e le loro performance saranno visibili in live streaming sulla pagina facebook di Crossroads (https://it-it.facebook.com/CrossroadsRavennaJazz/), su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky) e sui canali regionali de #laculturanonsiferma, il grande festival multidisciplinare che viene trasmesso sui siti web e le pagine social della Regione Emilia-Romagna (Fb e YouTube).

Crossroads on Air ha anche risvolti sociali. Sostiene infatti la campagna di raccolta fondi istituita dalla Regione Emilia-Romagna per l’emergenza sanitaria, invitando gli spettatori a fare donazioni sul conto corrente IT69G0200802435000104428964 intestato ad Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna indicando come causale “Crossroads #laculturanonsiferma”.

Un concreto sostegno viene inoltre fornito agli artisti coinvolti, una categoria professionale particolarmente provata dal blocco delle attività dello spettacolo, garantendo loro un simbolico compenso economico a fronte dell’importante contributo per la comunità: quello di portare conforto, grazie alla musica, alle persone costrette in casa.

Jazz Network è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale che riunisce alcuni dei più importanti promoter di jazz (Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz, Visioninmusica). Tutti i fondatori di JIP si stanno attivando per creare concerti online che saranno condivisi sulle pagine social dell’associazione e dei singoli organizzatori.

Questo il programma dei concerti di Crossroads on Air che andranno in onda da sabato 18 aprile a domenica 10 maggio:

Sabato 18 aprile, ore 19

Tati Valle (voce, chitarra)

Domenica 19 aprile, ore 19

Alessandro Scala (sax tenore)

Sabato 25 aprile, ore 19

Barbara Casini (voce, chitarra)

Domenica 26 aprile, ore 19

Fabio Petretti (sassofoni)

Sabato 2 maggio, ore 19

Javier Girotto (sax soprano, sax baritono) foto

Domenica 3 maggio, ore 19

Greg Burk (pianoforte)

Sabato 9 maggio, ore 19

Rita Marcotulli (pianoforte)

Domenica 10 maggio, ore 19

Mauro Ottolini “Musica per Conchiglie” (conchiglie, loop station)

Informazioni: Jazz Network – email: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it