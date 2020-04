Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 14 aprile

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate con residue deboli piogge in appenino. Dal pomeriggio tendenza ad ampi rasserenamenti ma con possibile formazione di nuvolosità cumuliforme associata a locali rovesci, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Temperature: minime stazionarie o il locale aumento, con valori tra 11 e 13 gradi. Massime in leggera flessione con valori attorno a 23-24 gradi sul settore centro-occidentale e 18-21 gradi su quello orientale, dove le temperature tenderanno a calare rapidamente nel primo pomeriggio. Venti: inizialmente deboli sud-occidentali tendenti a ruotare e disporsi dai quadranti orientali divenendo moderati sulle zone interne e moderati-forti con ulteriori temporanei rinforzi sul settore costiero. Mare: inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in rapido aumento nel pomeriggio fino a molto mosso sotto costa e agitato al largo. Tendenza ad attenuazione del moto ondoso nella notte.

(Arpae)