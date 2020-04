Bologna: rinviato a novembre lo spettacolo di Tess Masazza in “Insopportabilmente donna – Live a teatro”

In seguito all’emergenza COVID-19, Vivo Concerti posticipa le repliche dello spettacolo comico di Tess Masazza in “Insopportabilmente donna – Live a teatro”. Lo show in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna il 3 maggio è rinviato al 17 novembre 2020 (ore 21.00). I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Info: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it

LO SPETTACOLO

Sono passati più di 5 mesi e Tess non riesce a superare la fine della sua relazione più importante: le due migliori amiche, Giulia e Mary, preoccupate, decidono di aiutarla in vista di un matrimonio nel quale sarà presente anche l’ex ragazzo. Chiamano quindi Zac, un affascinante professionista che ha il compito di far disinnamorare la nostra moderna Bridget Jones attraverso esercizi metodici un po’ assurdi. Tra segreti svelati, bisticci, colpi di scena e una verità molto scomoda che metterà in discussione l’amicizia tra le ragazze, Tess riuscirà ad andare avanti e dimenticare l’amore passato?