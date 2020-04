“Sono andato a comprare la marijuana”, solierese multato e segnalato

Durante uno dei tanti controlli eseguiti nella giornata di ieri, la Stazione carabinieri di Soliera ha fermato un 43enne del posto il quale, alla richiesta di giustificare il proprio spostamento, ha ammesso di essere andato a Modena per acquistare della marijuana. A riprova di ciò l’uomo, prelevandola dal cruscotto dell’auto, ha fatto vedere ai militari circa venti grammi di sostanza. Multato per aver violato il divieto di mobilità, l’uomo è stato anche denucniato all’Autorità giudiziaria per il possesso dello stupefacente.